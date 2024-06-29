Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Bağlarbaşı Mahallesi 839. Sokak'ta, Sadık Y'ye ait müstakil evde, kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
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