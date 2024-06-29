Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.

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