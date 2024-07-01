Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de aranan 16 hükümlü yakalandı

        Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca haziranda aranan 16 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 13:23 Güncelleme: 01.07.2024 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de aranan 16 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca haziranda aranan 16 hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince haziran ayında asayiş olaylarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 120 bin 374 kişi sorgulandı.

        Çeşitli suçlardan aranan 371 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, 10 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Çalışmalarda yakalanan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 hükümlü de cezaevine gönderildi.

        Denetimlerde, ruhsatsız 5 tabanca ve tüfek, 5 kuru sıkı tabanca ve 387 fişek ele geçirildi.

        Ayrıca, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yakalanan 35 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 1 zanlı tutuklandı.

        Çalışmalarda, 311 gram uyuşturucu madde ve 967 sentetik hap ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Ordu'da sağanak sonrası sel!
        Ordu'da sağanak sonrası sel!
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Çeyrek final aşkına!
        Çeyrek final aşkına!
        Kocaeli'deki Mahir hoca cinayetinde yeni ayrıntılar: 8 tutuklama
        Kocaeli'deki Mahir hoca cinayetinde yeni ayrıntılar: 8 tutuklama
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        Nazik ebeveynlik neden işe yaramıyor?
        Nazik ebeveynlik neden işe yaramıyor?
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        Beşiktaş vazgeçmiyor!
        Beşiktaş vazgeçmiyor!

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Karakeçili Kaymakamı Ergin hububat hasadına katıldı
        Karakeçili Kaymakamı Ergin hububat hasadına katıldı
        Kırıkkale'de çıkan yangında evde büyük hasar oluştu
        Kırıkkale'de çıkan yangında evde büyük hasar oluştu
        Kırıkkale'de hasat şenliği programı düzenlendi
        Kırıkkale'de hasat şenliği programı düzenlendi
        Kırıkkale'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Kırıkkale'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı