Kırıkkale'de aranan 16 hükümlü yakalandı

Denetimlerde, ruhsatsız 5 tabanca ve tüfek, 5 kuru sıkı tabanca ve 387 fişek ele geçirildi.

Çalışmalarda yakalanan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 hükümlü de cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince haziran ayında asayiş olaylarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 120 bin 374 kişi sorgulandı.

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