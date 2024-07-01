Kırıkkale'de haziranda 141 hükümlü ve şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında arama kararı bulunan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çeşitli uygulama ve denetim gerçekleştirildi.

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