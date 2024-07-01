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        Kırıkkale'de haziranda 141 hükümlü ve şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de haziran ayında düzenlenen operasyonlarda 141 hükümlü ve zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 16:53 Güncelleme: 01.07.2024 - 16:53
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        Kırıkkale'de haziranda 141 hükümlü ve şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de haziran ayında düzenlenen operasyonlarda 141 hükümlü ve zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında arama kararı bulunan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çeşitli uygulama ve denetim gerçekleştirildi.

        Çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 141 kişi yakalandı.

        Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 64 hükümlü cezaevine teslim edildi, 77 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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