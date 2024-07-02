Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı yakalandı
Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftadaki şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheliyi yakaladı.
Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftadaki şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheliyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 25 Haziran-1 Temmuz'da il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda 4 bin 210 kişi ve 4 bin 732 araç sorgulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 16 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 405 araca ceza yazıldı.
Denetimlerde, ruhsatsız 7 tabanca ve tüfek , 97 fişek, bıçak ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
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