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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı yakalandı

        Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftadaki şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheliyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 12:03 Güncelleme: 02.07.2024 - 12:03
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı yakalandı
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        Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftadaki şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheliyi yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 25 Haziran-1 Temmuz'da il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda 4 bin 210 kişi ve 4 bin 732 araç sorgulandı.

        Çeşitli suçlardan aranan 16 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 405 araca ceza yazıldı.

        Denetimlerde, ruhsatsız 7 tabanca ve tüfek , 97 fişek, bıçak ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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