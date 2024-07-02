Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        KKÜ Tıp Fakültesinden 152 öğrenci mezun oldu

        Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesinden mezun olan 152 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 13:28 Güncelleme: 02.07.2024 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        KKÜ Tıp Fakültesinden 152 öğrenci mezun oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesinden mezun olan 152 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

        KKÜ Stadı'nda gerçekleştirilen törende konuşan Dekan Prof. Dr. Esra Dilek Keskin, 6 yıl önce kendilerine emanet edilen öğrencilerin bugün başarılarına bir yenisini daha ekleyerek mezun olduklarını ve mesleğe ilk adımlarını attıklarını söyledi.

        Bu dönem mezunların çok önemli ayrıcalıklarının olduğunu belirten Keskin, şöyle konuştu:

        "21. dönem mezunları olarak tam akredite olma hakkını kazanan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilk mezunlarısınız. İlgili kurumlarca değerlendirilmiş ve tıp eğitimi programımızın ulusal ve uluslararası standartları karşıladığı tespit edilmiştir. Bu süreçte yoğun emek ve özveriyle çalışarak çok sayıda standardın fakültemizde uygulanır hale gelmesini sağlayan tüm öğretim üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum."

        Keskin, fakülteden bugüne kadar 1527 hekimin mezun olduğunu, halen 1065 öğrencinin lisans eğitimi aldığını dile getirdi.

        Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödüllerinin ve mezuniyet belgelerinin verildiği törende, fakülte birincisi Merve Açıkgöz, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yılmaz, KKÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turgut Deniz, öğretim üyeleri ve ailelerin katıldığı tören, mezun olan 152 öğrencinin kep atmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        Pera bebeği maganda öldürdü!
        Pera bebeği maganda öldürdü!
        Cani damadın gözü dönmüştü... Kızı için ölen baba!
        Cani damadın gözü dönmüştü... Kızı için ölen baba!
        İşte Montella'nın 11'i!
        İşte Montella'nın 11'i!
        Ters çevrilen mangal ormanı yaktı!
        Ters çevrilen mangal ormanı yaktı!
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Avusturya'yı yener miyiz?
        Avusturya'yı yener miyiz?
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Suriye uyruklu 4'ü çocuk 7 kişiyi rehin aldılar!
        Suriye uyruklu 4'ü çocuk 7 kişiyi rehin aldılar!
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Mourinho: 7-8 oyuncu getirmeyeceğiz!
        Mourinho: 7-8 oyuncu getirmeyeceğiz!
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Otel sahibi öldürüldü! Kanlı tartışma!
        Otel sahibi öldürüldü! Kanlı tartışma!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Şiddetli türbülans: Yolcu uçağı acil iniş yaptı!
        Şiddetli türbülans: Yolcu uçağı acil iniş yaptı!
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı
        Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı yakalandı
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı yakalandı
        Kırıkkale'de haziranda 141 hükümlü ve şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de haziranda 141 hükümlü ve şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de aranan 16 hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de aranan 16 hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Karakeçili Kaymakamı Ergin hububat hasadına katıldı
        Karakeçili Kaymakamı Ergin hububat hasadına katıldı