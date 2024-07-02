KKÜ Tıp Fakültesinden 152 öğrenci mezun oldu

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesinden mezun olan 152 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

KKÜ Stadı'nda gerçekleştirilen törende konuşan Dekan Prof. Dr. Esra Dilek Keskin, 6 yıl önce kendilerine emanet edilen öğrencilerin bugün başarılarına bir yenisini daha ekleyerek mezun olduklarını ve mesleğe ilk adımlarını attıklarını söyledi.

Bu dönem mezunların çok önemli ayrıcalıklarının olduğunu belirten Keskin, şöyle konuştu:

"21. dönem mezunları olarak tam akredite olma hakkını kazanan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilk mezunlarısınız. İlgili kurumlarca değerlendirilmiş ve tıp eğitimi programımızın ulusal ve uluslararası standartları karşıladığı tespit edilmiştir. Bu süreçte yoğun emek ve özveriyle çalışarak çok sayıda standardın fakültemizde uygulanır hale gelmesini sağlayan tüm öğretim üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum."