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        MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk'ten milli futbolcu Merih Demiral'a destek

        MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, UEFA'nın A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili başlattığı soruşturmaya tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 13:35 Güncelleme: 03.07.2024 - 13:35
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        MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk'ten milli futbolcu Merih Demiral'a destek
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        MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, UEFA'nın A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili başlattığı soruşturmaya tepki gösterdi.

        Öztürk, yazılı açıklamasında, 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile oynadığı müsabakada Demiral'ın attığı gol sonrası sevincini paylaşırken bozkurt işareti yaptığını anımsattı.

        UEFA'nın daha sabahında Merih Demiral için soruşturma başlatmasının asla kabul edilemez olduğunu vurgulayan Öztürk, "UEFA, tarafsızlığını muhafaza etmesi gereken uluslararası kuruluştur. Bozkurt bir siyasi sembol olmayıp, Türk milletinin milli sembolüdür. Kimsenin sevincimizi kursağımızda koymasına, milli gururu yaşamamıza engel olmasına izin vermeyiz." ifadelerini kullandı.

        Öztürk, Demiral'ın yalnız olmadığını ve 85 milyonluk Türkiye ile 250 milyonluk Türk dünyasının yanında olduğunu belirtti.

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