Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 2 bin 266 sentetik hap ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

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