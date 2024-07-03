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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 17:09 Güncelleme: 03.07.2024 - 17:09
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 2 bin 266 sentetik hap ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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