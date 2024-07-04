Kırıkkale'de damat, tartıştığı kayınvalidesini ve kayınbabasını bıçakla yaraladı
Kırıkkale'de tartıştığı kayınvalidesini ve kayınbabasını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale'de tartıştığı kayınvalidesini ve kayınbabasını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, H.D, Yenimahalle 182. Sokak'taki evinde kayınvalidesi İ.Y. ile kayınbabası M.Y. ile tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda damat H.D, kayınvalidesini ve kayınbabasını bıçakla yaralayarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan İ.Y. ve M.Y'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Zanlı H.D. ise Balışeyh ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alındı.
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