Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de damat, tartıştığı kayınvalidesini ve kayınbabasını bıçakla yaraladı

        Kırıkkale'de tartıştığı kayınvalidesini ve kayınbabasını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 00:16 Güncelleme: 04.07.2024 - 00:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de damat, tartıştığı kayınvalidesini ve kayınbabasını bıçakla yaraladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de tartıştığı kayınvalidesini ve kayınbabasını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, H.D, Yenimahalle 182. Sokak'taki evinde kayınvalidesi İ.Y. ile kayınbabası M.Y. ile tartıştı.

        Kavgaya dönüşen olayda damat H.D, kayınvalidesini ve kayınbabasını bıçakla yaralayarak kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan İ.Y. ve M.Y'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Zanlı H.D. ise Balışeyh ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi
        Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi
        İlklerin takımı!
        İlklerin takımı!
        Zaniolo, Atalanta'da!
        Zaniolo, Atalanta'da!
        Dinozorlardan 40 milyon yıl önce yaşamış
        Dinozorlardan 40 milyon yıl önce yaşamış
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'dan talip!
        Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'dan talip!
        6 çocuğun daha mezarı bulundu
        6 çocuğun daha mezarı bulundu
        Öğretmenlere iyi haber
        Öğretmenlere iyi haber
        Merih'in attığı golde eşi
        Merih'in attığı golde eşi
        Ferahlayacağız! Ege'de ve İstanbul'da yağış bekleniyor
        Ferahlayacağız! Ege'de ve İstanbul'da yağış bekleniyor
        'İlk işimiz depremzede kardeşlerimiz'
        'İlk işimiz depremzede kardeşlerimiz'
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Biden seçimden çekilecek mi?
        Biden seçimden çekilecek mi?
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı!
        Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı!
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk'ten milli futbolcu Merih Demiral'a destek
        MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk'ten milli futbolcu Merih Demiral'a destek
        KKÜ Tıp Fakültesinden 152 öğrenci mezun oldu
        KKÜ Tıp Fakültesinden 152 öğrenci mezun oldu
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı yakalandı
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı yakalandı
        Kırıkkale'de haziranda 141 hükümlü ve şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de haziranda 141 hükümlü ve şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de aranan 16 hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de aranan 16 hükümlü yakalandı