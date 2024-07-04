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        Kırıkkale'de minibüsle drift yapan sürücüye 64 bin 466 lira ceza kesildi

        Kırıkkale'de kavşakta minibüsle drift yapan sürücüye 64 bin 466 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 13:34 Güncelleme: 04.07.2024 - 13:34
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        Kırıkkale'de minibüsle drift yapan sürücüye 64 bin 466 lira ceza kesildi
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        Kırıkkale'de kavşakta minibüsle drift yapan sürücüye 64 bin 466 lira ceza uygulandı.

        Menderes Caddesi Kırgaz Kavşağı'nda çok sayıda kez drift yapan minibüs, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

        Ekipler, aracın plakasını ve sürücüyü tespit etti.

        Sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 64 bin 466 lira idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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