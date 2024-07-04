Kırıkkale'de minibüsle drift yapan sürücüye 64 bin 466 lira ceza kesildi

Ekipler, aracın plakasını ve sürücüyü tespit etti.

Menderes Caddesi Kırgaz Kavşağı'nda çok sayıda kez drift yapan minibüs, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

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