Kırıkkale'de minibüsle drift yapan sürücüye 64 bin 466 lira ceza kesildi
Kırıkkale'de kavşakta minibüsle drift yapan sürücüye 64 bin 466 lira ceza uygulandı.
Kırıkkale'de kavşakta minibüsle drift yapan sürücüye 64 bin 466 lira ceza uygulandı.
Menderes Caddesi Kırgaz Kavşağı'nda çok sayıda kez drift yapan minibüs, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.
Ekipler, aracın plakasını ve sürücüyü tespit etti.
Sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 64 bin 466 lira idari para cezası kesildi.
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