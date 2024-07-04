Kırıkkale'de trafik kazasında 1 polis hayatını kaybetti, biri polis 2 kişi yaralandı
Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 polis memuru yaşamını yitirdi, biri polis 2 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 polis memuru yaşamını yitirdi, biri polis 2 kişi yaralandı.
S.Ö. (27) idaresindeki 38 BA 184 plakalı otomobil, merkeze bağlı Hacılar beldesinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan sürücü ile Kırıkkale Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları H.C.U. (27) ve Muhammed Şirin Yazıcı (30) yaralandı.
Kırıkkale'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yazıcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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