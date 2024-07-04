GÜNCELLEME - Kırıkkale'de trafik kazasında 1 polis hayatını kaybetti, 1'i polis 2 kişi yaralandı

Hastane morguna kaldırılan Yazıcı'nın cenazesi daha sonra tören için İl Emniyet Müdürlüğü önüne getirildi.

Kazada araçta bulunan sürücü ile Kırıkkale Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları H.C.U. (27) ve Muhammed Şirin Yazıcı (30) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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