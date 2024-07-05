Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de son bir haftada gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.
Kırıkkale'de son bir haftada gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 28 Haziran-4 Temmuz'da belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.
Aramalarda, ruhsatsız 7 tabanca ve 2 tüfek, 442 fişek ve 9 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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