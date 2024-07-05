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        Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de son bir haftada gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 10:13 Güncelleme: 05.07.2024 - 10:15
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        Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de son bir haftada gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 28 Haziran-4 Temmuz'da belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

        Aramalarda, ruhsatsız 7 tabanca ve 2 tüfek, 442 fişek ve 9 şarjör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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