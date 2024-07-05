Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de sağanak hasara neden oldu

        Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde etkili olan sağanakta bazı yollarda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 18:55 Güncelleme: 05.07.2024 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de sağanak hasara neden oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde etkili olan sağanakta bazı yollarda hasar oluştu.

        İlçede öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle oluşan sel, bazı yollarda çökmeye neden oldu.

        Balışeyh Belediyesi ekipleri selin getirdiği çamur nedeniyle kapanan yollarda temizlik çalışması yaptı.

        Vatandaşlardan Mehmet Temizyürek, AA muhabirine, 6 ay içinde ikinci kez sel meydana geldiğini, bunu önleyecek altyapının oluşturulması gerektiğini söyledi.

        Önceki selde komşusunun evini su bastığını ve şu anda evde oturamadığını anlatan Temizyürek, "Ben de zarar gördüm, arabam vardı arabalarımın ikisi de burada su altında kaldı. Maddi zararımız oldu. Can kaybımız olmadı buna şükrediyoruz." diye konuştu.

        Balışeyh ve Delice ilçesine bağlı bazı köylerde de sel etkili oldu.

        İl Özel İdaresi ekipleri sel nedeniyle trafiğe kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mahir hocayı kim öldürttü? Tetikçi her şeyi itiraf etti
        Mahir hocayı kim öldürttü? Tetikçi her şeyi itiraf etti
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        UEFA'ya tepki yağdı
        UEFA'ya tepki yağdı
        E-5'i kilitleyen feci kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı
        E-5'i kilitleyen feci kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı
        "Kara para aklama" suçlaması
        "Kara para aklama" suçlaması
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        Türksat 6A'da geri sayım
        Türksat 6A'da geri sayım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Doue teklifi ortaya çıktı
        Doue teklifi ortaya çıktı
        Ege ne hal
        Ege ne hal
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        BYD Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacak
        BYD Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacak
        9. Yargı Paketi komisyonda: Sosyal medyadan hakarete yeni düzenleme
        9. Yargı Paketi komisyonda: Sosyal medyadan hakarete yeni düzenleme
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Avrupa sağa İngiltere sola

        Benzer Haberler

        Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Uluslararası Kültür Şenliği hazırlıklar...
        Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Uluslararası Kültür Şenliği hazırlıklar...
        Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de trafik kazasında 1 polis hayatını kaybetti, 1'i p...
        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de trafik kazasında 1 polis hayatını kaybetti, 1'i p...
        Otomobil takla attı; polis memuru hayatını kaybetti (2)
        Otomobil takla attı; polis memuru hayatını kaybetti (2)
        Otomobil takla attı; polis memuru hayatını kaybetti
        Otomobil takla attı; polis memuru hayatını kaybetti
        Kırıkkale'de trafik kazasında 1 polis hayatını kaybetti, biri polis 2 kişi...
        Kırıkkale'de trafik kazasında 1 polis hayatını kaybetti, biri polis 2 kişi...