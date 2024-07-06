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        Kırıkkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kırıkkale'de otomobilin yola devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 15:16 Güncelleme: 06.07.2024 - 15:16
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        Kırıkkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Kırıkkale'de otomobilin yola devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        F.Ö. idaresindeki 06 BUH 582 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Keskin ilçesi yakınlarında trafik işaret levhaları ve ağaçlara çarparak yola devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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