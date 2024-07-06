Kırıkkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kırıkkale'de otomobilin yola devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Kırıkkale'de otomobilin yola devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
F.Ö. idaresindeki 06 BUH 582 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Keskin ilçesi yakınlarında trafik işaret levhaları ve ağaçlara çarparak yola devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
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