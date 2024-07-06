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        Kırıkkale'de 35 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında 4 ayrı suçtan 35 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis ve 77 bin 97 lira para cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 17:50 Güncelleme: 06.07.2024 - 17:50
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        Kırıkkale'de 35 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Kırıkkale'de hakkında 4 ayrı suçtan 35 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis ve 77 bin 97 lira para cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Gündoğdu Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri H.B'yi durdurdu.

        Yapılan GBT sorgusunda H.B'nin 4 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 35 yıl 1 ay hapis ve 77 bin 97 lira para cezası olduğu belirlendi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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