Kırıkkale'de 35 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Yapılan GBT sorgusunda H.B'nin 4 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 35 yıl 1 ay hapis ve 77 bin 97 lira para cezası olduğu belirlendi.

Kırıkkale'de hakkında 4 ayrı suçtan 35 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis ve 77 bin 97 lira para cezası bulunan firari yakalandı.

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