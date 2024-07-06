Kırıkkale'de kedi yavrusu düştüğü 11 metrelik kuyudan çıkarıldı
Kırıkkale'de merkeze bağlı Hacılar beldesinde 11 metre derinlikteki kuyuya düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Kırıkkale'de merkeze bağlı Hacılar beldesinde 11 metre derinlikteki kuyuya düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Bir evin bahçesindeki boş su kuyusundan kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye gelen Bahşılı Belediyesi İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla indikleri 11 metrelik kuyuda kedi yavrusuna ulaştı.
Ekipler tarafından kuyudan çıkartılan kedi, doğal ortamına bırakıldı.
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