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        Kırıkkale'de "7'den 70'e Bisiklet Öğreniyorum" etkinliği düzenlendi

        Kırıkkale'de "7'den 70'e Bisiklet Öğreniyorum" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 09:05 Güncelleme: 08.07.2024 - 09:07
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        Kırıkkale'de "7'den 70'e Bisiklet Öğreniyorum" etkinliği düzenlendi
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        Kırıkkale'de "7'den 70'e Bisiklet Öğreniyorum" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kırıkkale Bisiklet İl Temsilciliği tarafından Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlik 3 gün sürdü.

        Etkinliğin ardından konuşan İl Bisiklet Temsilcisi Pınar Yıkılmaz, güzel bir etkinliğini tamamlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

        Katılımcılardan gelen talebe göre ikinci seviye kursu da yapmayı planladıklarını belirten Yıkılmaz, "Bizlere sürpriz yaparak mutlu eden Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'na tüm katılımcılar adına teşekkür ederim. Desteklerinden dolayı Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Hamza Güneş ve tüm katılımcılarımıza sonsuz teşekkürler." dedi.

        Konuşmanın ardından etkinliğe katılan 30 kişiye sertifikaları verildi.

        Etkinlik, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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