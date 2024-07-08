Kırıkkale'de muhtar piknikçilere poşet, eldiven ve broşür dağıttı

Ayrıca, ağaçlara çevre temizliğiyle ilgili levhalar asıldı.

Çevre temizliği için piknikçilere çevreyi temiz tutmaları için poşet, eldiven ve broşür dağıtan muhtar Sarıtaş, göle girmenin tehlikeli olduğunu da anlattı.

Sarıtaş, hafta sonlarında Kırıkkalelilerin uğrak noktası olan Kapulukaya Baraj Gölü çevresindeki piknikçileri ziyaret etti.

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