Kırıkkale'de muhtar piknikçilere poşet, eldiven ve broşür dağıttı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Karaahmetli köyü muhtarı Mehmet Sarıtaş, baraj kıyısına pikniğe gelen vatandaşların çevreyi temiz tutmaları amacıyla poşet, eldiven ve broşür dağıtıldı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Karaahmetli köyü muhtarı Mehmet Sarıtaş, baraj kıyısına pikniğe gelen vatandaşların çevreyi temiz tutmaları amacıyla poşet, eldiven ve broşür dağıtıldı.
Sarıtaş, hafta sonlarında Kırıkkalelilerin uğrak noktası olan Kapulukaya Baraj Gölü çevresindeki piknikçileri ziyaret etti.
Çevre temizliği için piknikçilere çevreyi temiz tutmaları için poşet, eldiven ve broşür dağıtan muhtar Sarıtaş, göle girmenin tehlikeli olduğunu da anlattı.
Ayrıca, ağaçlara çevre temizliğiyle ilgili levhalar asıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.