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        Kırıkkale'de zabıta ekipleri marketleri denetledi

        Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince zincir marketlerde denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 10:49 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:49
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        Kırıkkale'de zabıta ekipleri marketleri denetledi
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        Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince zincir marketlerde denetim yapıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri denetimlerde reyonlarındaki ürünlerin gramajlarını, son kullanma tarihlerini ve fiyat etiketlerinin doğruluğunu kontrol ediyor.

        Ürünlerin alış ve satış fiyatlarının da incelendiği denetimlerde hijyen kontrolleri de yapılıyor.

        Halk sağlığı ve tüketici haklarının korunması için gerçekleştirilen denetimlerde, tüketici haklarının korunması ve haksız fiyat artışının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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