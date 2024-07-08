Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı yakalandı

Çalışmalarda, ruhsatsız 8 tabanca ve 2 tüfek ile 82 fişek ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan 16 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 5 bin 443 kişi ve 373 araç sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1-7 Temmuz'daki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 141 zanlı yakalanarak adli işlem başlatıldı.

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