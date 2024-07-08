Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı yakalandı
Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada gerçekleştirdiği denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheliyi yakaladı.
Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada gerçekleştirdiği denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheliyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1-7 Temmuz'daki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 141 zanlı yakalanarak adli işlem başlatıldı.
Çeşitli suçlardan 16 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 5 bin 443 kişi ve 373 araç sorgulandı.
Çalışmalarda, ruhsatsız 8 tabanca ve 2 tüfek ile 82 fişek ele geçirildi.
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