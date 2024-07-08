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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı yakalandı

        Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada gerçekleştirdiği denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheliyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 15:23 Güncelleme: 08.07.2024 - 15:23
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı yakalandı
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        Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada gerçekleştirdiği denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheliyi yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1-7 Temmuz'daki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 141 zanlı yakalanarak adli işlem başlatıldı.

        Çeşitli suçlardan 16 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 5 bin 443 kişi ve 373 araç sorgulandı.

        Çalışmalarda, ruhsatsız 8 tabanca ve 2 tüfek ile 82 fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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