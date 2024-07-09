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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 10:19 Güncelleme: 09.07.2024 - 10:19
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2-8 Temmuz'da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Operasyonlarda, 2 bin 329 sentetik hap ve 17,9 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 13 zanlıdan 4'ü, sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında ise adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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