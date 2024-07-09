Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda, 2 bin 329 sentetik hap ve 17,9 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2-8 Temmuz'da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yürüttü.

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