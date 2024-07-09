Kırıkkale'de 2 kişi temizlik için girdikleri foseptik çukurunda zehirlendi

Bir süre sonra K.Ç. ve M.A'yı çukurda hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İlçeye bağlı Çerikli beldesi Yenimahalle'de, temizlik için mandıranın foseptik çukuruna giren K.Ç. (29) ve M.A. (22) kuyudan çıkmadı.

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