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        Kırıkkale'de 2 kişi temizlik için girdikleri foseptik çukurunda zehirlendi

        Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, temizlik için girdikleri foseptik çukurunda metan gazından zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 20:54 Güncelleme: 09.07.2024 - 20:54
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        Kırıkkale'de 2 kişi temizlik için girdikleri foseptik çukurunda zehirlendi
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        Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, temizlik için girdikleri foseptik çukurunda metan gazından zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.

        İlçeye bağlı Çerikli beldesi Yenimahalle'de, temizlik için mandıranın foseptik çukuruna giren K.Ç. (29) ve M.A. (22) kuyudan çıkmadı.

        Bir süre sonra K.Ç. ve M.A'yı çukurda hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

        Metan gazından zehirlendikleri belirlenen K.Ç. ve M.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan K.Ç. ve M.A'nın hayati tehlikelerin bulunduğu öğrenildi.

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