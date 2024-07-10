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        Kırıkkale'de 50 bin makaron ele geçirildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince 50 bin boş makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 09:48 Güncelleme: 10.07.2024 - 09:52
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        Kırıkkale'de 50 bin makaron ele geçirildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince 50 bin boş makaron ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

        Aramalarda, 50 bin boş makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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