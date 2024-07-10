Kırıkkale'de 50 bin makaron ele geçirildi
Kırıkkale'de polis ekiplerince 50 bin boş makaron ele geçirildi.
Kırıkkale'de polis ekiplerince 50 bin boş makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.
Aramalarda, 50 bin boş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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