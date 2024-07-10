Kırıkkale'deki denetimlerde 102 araç trafikten men edildi
Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftadaki trafik denetimlerinde 102 araç trafikten men edildi.
Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftadaki trafik denetimlerinde 102 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 3-9 Temmuz'da il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 9 bin 633 aracın kontrol edildiği belirtildi.
Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 102 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.
Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.
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