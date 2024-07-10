Elli yıllık meslek hayatında biriktirdiği plak ve kasetlerle koleksiyon oluşturdu

MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'de yaşayan 68 yaşındaki bağlama ustası ve mahalli sanatçı Erol Tombak, meslek hayatı boyunca biriktirdiği 5 bin 600 plak ve 6 bine yakın kasete gözü gibi bakıyor.

Çocuk yaşta merakla başladığı mesleğinde Sabahat Akkiraz, Hacı Taşan ve Neşet Ertaş gibi sanatçılarla çalışan 3 çocuk babası Tombak, 10 yıl önce mesleği bıraktı.

Daha sonra Kırıkkale Müzisyenler ve Sanatçılar Derneğini (MÜYADER) kuran Tombak, 50 yıl boyunca biriktirdiği binlerce plak ve kasetle iş yerinde koleksiyon oluşturdu.

Merakla başladığı mesleğini kendi kendine öğrendiğini anlatan Tombak, "50 yıl sanat hayatımız oldu. 10 yıl önce bıraktım ama yine de içimizden geliyor. Sanatçılık yıllarımda ünlülerle çalıştım. Halit Arapoğlu, Sabahat Akkiraz, Yusuf Özdemir, Cevdet Babacan, Ekrem Aydoslu, Kamil Abalıoğlu, Hacı Taşan, Neşet Ertaş ve Bilal Tombak gibi sanatçılarla çalıştım, düğünlerde çaldık, çığırdık." diye konuştu.

- "Bunlara değer veriyorum, bakıyorum"

Tombak, sanatçılığa başlamasında Neşet Ertaş, Hacı Taşan ve Muharrem Ertaş'ın etkisi olduğunu belirtti.

Sanatçılığında plakçılığa da başladığını ve o zamanlar güzel bir meslek olduğunu dile getiren Tombak, şöyle konuştu:

"Plakları Ankara'dan alır, burada satardık. Bu şekilde satın aldım, biriktirdim. Şu anda 5 bin 45'lik, 600'e yakın da büyük plak var. 6 bine yakın da kaset. Bunları isteyen oluyor ama satmıyorum. Öldükten sonra da zaten plakların hükmü kalmaz. Gelen gideni götürüyor zaten. Plakları çok seviyorum. Bende plağı olan sanatçıların çoğu hayatını kaybetti. Oğlu, kızı var ama babasının plağını arıyor. Onun için bunlara değer veriyorum, bakıyorum. Eskilerden aklına kim geliyorsa plağı var. Neşet Ertaş, Dede Bekar, Cevdet Babacan, Ekrem Aydoslu, Kamil Abalıoğlu, Zeki Müren, Orhan Gencebay, Samime Sanay, Hülya Süer, Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses gibi birçok yöresel ve ulusal sanatçının plağı var. Ben öldükten sonra da çocuklarım ne yapar, orasını bilemem. Çocuğum gibi bunlara bakıyorum, değer veriyorum."