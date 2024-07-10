Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Kırıkkale'de protesto edildi

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Kırıkkale İl Temsilciliği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 22:02 Güncelleme: 10.07.2024 - 22:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Kırıkkale'de protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Kırıkkale İl Temsilciliği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        ETürk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen bisiklet sürücüleri ve vatandaşlar İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına açıklama yapan İl Bisiklet Temsilcisi Pınar Yıkılmaz, Gazze'nin bölgedeki Müslüman ve diğer dinlere mensup halklar için açık hava cezaevine dönüştüğünü söyledi.

        Siyonist İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103 çocuğun öldüğünü söyleyen Yıkılmaz, "Zalimler tüm gücüyle saldırıyor. Bizler bu zulme rıza göstermiyoruz, herkesi İsrail'i boykota devam etmeye davet ediyoruz. Daha somut adımlarla artık Kudüs'ün esenliğe, Filistinli kardeşlerimizin özgürlüğe, Filistin topraklarının bağımsızlığa kavuşacağı günlerin yakınlaşması ve çocuklar için bisiklet sürüşünü ve halk yürüyüşünü yapıyoruz." diye konuştu.

        Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan bisiklet sürüşü ve yürüyüş, Fevzi Çakmak Caddesi, Atatürk Bulvarı ile Sevgi Yolu güzergahının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Dış kaynağa erişim arttı'
        'Dış kaynağa erişim arttı'
        Bakan Kacır'dan açıklamalar
        Bakan Kacır'dan açıklamalar
        NATO Zirvesi'nin ilk oturumu başladı
        NATO Zirvesi'nin ilk oturumu başladı
        İlk düdük çaldı!
        İlk düdük çaldı!
        Immobile'de işlem tamam
        Immobile'de işlem tamam
        Kuvvetli sağanak ile mücadele
        Kuvvetli sağanak ile mücadele
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        "Önceliğim Galatasaray'da vazgeçilmez olmak"
        "Önceliğim Galatasaray'da vazgeçilmez olmak"
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Kadın cinayetlerinde vahim tabloyu açıkladı
        Kadın cinayetlerinde vahim tabloyu açıkladı
        Türksat 6A bizi nereye götürecek?
        Türksat 6A bizi nereye götürecek?
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor

        Benzer Haberler

        Elli yıllık meslek hayatında biriktirdiği plak ve kasetlerle koleksiyon olu...
        Elli yıllık meslek hayatında biriktirdiği plak ve kasetlerle koleksiyon olu...
        Kırıkkale'deki denetimlerde 102 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'deki denetimlerde 102 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'de 50 bin makaron ele geçirildi
        Kırıkkale'de 50 bin makaron ele geçirildi
        Kırıkkale'de temizlemek için foseptik çukuruna giren 2 kişi zehirlendi
        Kırıkkale'de temizlemek için foseptik çukuruna giren 2 kişi zehirlendi
        Kırıkkale'de 2 kişi temizlik için girdikleri foseptik çukurunda zehirlendi
        Kırıkkale'de 2 kişi temizlik için girdikleri foseptik çukurunda zehirlendi
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı