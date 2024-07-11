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        Kırıkkale'de 200 kınalı keklik doğaya bırakıldı

        Kırıkkale'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce Çelebi ilçesinde 200 kınalı keklik doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 10:38 Güncelleme: 11.07.2024 - 10:41
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        Kırıkkale'de 200 kınalı keklik doğaya bırakıldı
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        Kırıkkale'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce Çelebi ilçesinde 200 kınalı keklik doğaya salındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Kahramanmaraş'ta bulunan keklik üretim merkezinden Kırıkkale'ye kınalı keklik getirildi.

        Kaymakam Mehmet Melih Dalan, Belediye Başkanı Yaşar Erdemir ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Bahadır Gürleyik, 200 kınalı kekliği doğaya bıraktı.

        Dalan, kekliklerin gen aktarımı, sağlıklı doğal ortamın oluşması ve zararlı böceklerle mücadele açısından önem taşıdığını belirtti.

        Bölgeye bırakılan kekliklerin korunacağını ve bölgenin avlanma faaliyetleri kapsamı dışında tutulduğunu ifade eden Dalan, avcıların da bu konuda hassasiyet göstermeleri gerektiğini kaydetti.

        Öte yandan, yaban hayvanı popülasyonunu artırmak amacıyla il genelinde son 20 yılda 20 bin 625 kınalı kekliğin doğaya bırakıldığı öğrenildi.

        Galeri
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