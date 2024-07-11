Kırıkkale'de 200 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Bölgeye bırakılan kekliklerin korunacağını ve bölgenin avlanma faaliyetleri kapsamı dışında tutulduğunu ifade eden Dalan, avcıların da bu konuda hassasiyet göstermeleri gerektiğini kaydetti.

Kaymakam Mehmet Melih Dalan, Belediye Başkanı Yaşar Erdemir ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Bahadır Gürleyik, 200 kınalı kekliği doğaya bıraktı.

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