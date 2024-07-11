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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 67 kök kenevir ele geçirildi

        Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 67 kök kenevir ve 53 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 11:13 Güncelleme: 11.07.2024 - 11:14
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 67 kök kenevir ele geçirildi
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        Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 67 kök kenevir ve 53 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Pazarcık köyünde V.O'nun uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarı üzerine şüphelinin ikametinde arama yaptı.

        Aramada, saksıya ekili 67 kök kenevir, 53 gram esrar ve 10 patlayıcı madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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