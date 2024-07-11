Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 67 kök kenevir ele geçirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Pazarcık köyünde V.O'nun uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarı üzerine şüphelinin ikametinde arama yaptı.

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