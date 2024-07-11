Tartıştığı kadını maket bıçağıyla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Fidan Cantemir, 4 Nisan 2024'te 71 ADB 637 plakalı otomobille hareket halindeyken Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı yakınında E.B. ile tartışmıştı. Kavgaya dönüşen olayda, E.B, Cantemir'i maket bıçağıyla yaralamıştı. Fidan Cantemir, tedavi gördüğü hastanede 24 Nisan'da müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Cantemir'in ablası Gülsen Düz ise kardeşinin geri gelmeyeceğini ancak adaletin yerini bulduğunu kaydetti.

Sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılarak hiçbir indirim uygulanmadığını aktaran Korkmaz, adaletin yerini bulduğunu ifade etti.

Sanık avukatı da E.B'nin tahliyesini ve beraatini talep etti.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından hakkında dava açılan tutuklu sanık E.B, taraf avukatları ve öldürülen Fidan Cantemir'in (42) yakınları katıldı.

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