Kırıkkale'de tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren sanığa 25 yıl 17 ay hapis cezası

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen E.A. ile H.A. (34) arasında 16 Aralık 2022'de Atatürk Bulvarı'ndaki bir iş yerinde çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, E.A. tabancayla H.A'ya ateş etmişti.

Taraf avukatlarının savunmalarını da alan mahkeme heyeti, tutuklu sanık E.A'ya "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 17 ay hapis cezası verdi.

Tutuklu sanık E.A, savunmasında, pişman olduğunu belirterek, beraatini talep etti.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık E.A, tutuksuz sanıklar R.Z. ve B.T. ile taraf avukatları katıldı.

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