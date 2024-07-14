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        Kırıkkale Valisi Makas'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 14:56 Güncelleme: 14.07.2024 - 14:56
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        Kırıkkale Valisi Makas'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Makas, mesajında, 15 Temmuz'da kahraman milletin, vatan sevgisi ve milli birlik ruhuyla demokrasiye ve Cumhuriyet'e kast edenlere karşı destansı bir direniş sergilediğini, vatanına ve bağımsızlığına olan bağlılığını tüm dünyaya duyurduğunu belirtti.

        15 Temmuz'un sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda milletin iradesine, demokrasiye ve Cumhuriyet'e karşı yapılan bir ihanet girişimi olduğunun unutulmaması gerektiğin aktaran Makas, şunları kaydetti:

        "Bu hain kalkışmaya karşı 7'den 70'e tüm milletimiz tek yürek olarak sokaklara dökülmüş, canı pahasına vatanını ve istikbalini savunmuştur. Bu gecede şehitlik mertebesine yükselen kahramanlarımız ve gazilerimiz, bizlere bağımsızlığımızın ve milli birliğimizin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Onların fedakarlıkları ve kahramanlıkları ilelebet unutulmayacak ve kalbimizde daima yaşayacaktır. Bu vesileyle 15 Temmuz'da şehit olan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum."

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