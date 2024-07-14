Kırıkkale Valisi Makas'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Makas, mesajında, 15 Temmuz'da kahraman milletin, vatan sevgisi ve milli birlik ruhuyla demokrasiye ve Cumhuriyet'e kast edenlere karşı destansı bir direniş sergilediğini, vatanına ve bağımsızlığına olan bağlılığını tüm dünyaya duyurduğunu belirtti.

15 Temmuz'un sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda milletin iradesine, demokrasiye ve Cumhuriyet'e karşı yapılan bir ihanet girişimi olduğunun unutulmaması gerektiğin aktaran Makas, şunları kaydetti: