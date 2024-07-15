Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        İç Anadolu'daki 5 ilde 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

        Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 13:40 Güncelleme: 15.07.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        İç Anadolu'daki 5 ilde 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

        Kayseri'de, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, il müdürleri ve belediye başkanları, Kartal Şehitliği'ni ziyaret etti.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saygı atışı yapıldı, protokol üyelerince şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

        Daha sonra Şehir Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği ziyaret edilerek dua okudu.

        Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Milletin Zaferi KAYMEK Gurur Sanat Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Açılışta konuşan Akar, Türkiye'nin şartlar ne olursa olsun büyümeye devam edeceğini söyledi.

        Sorunları bir şekilde bugüne kadar çözdüklerini aktaran Akar, "Bundan sonra da çözmeye devam edeceğiz. Fakat bu hainlerin, alçakların engelleme girişimleri bitmedi, bitmeyecek. Bunun için 85 milyonun devamlı uyanık ve tek yumruk, tek yürek olarak bunlara karşı durması lazım. Birliğimizi ve beraberliğimizi sürdürmemiz lazım. Şucu bucu yok. Türkiye, 85 milyon, Cumhuriyet'imiz, bayrağımız ve sancağımız var." diye konuştu.

        Sergi alanında darbe girişiminde tankların ezdiği bir otomobil ile bombalama sırasında hasar gören polis aracı da sergilendi.

        - Niğde

        Niğde Valisi Cahit Çelik ve protokol üyelerinin şehitliği ziyaretinde, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

        Protokol üyeleri, daha sonra Şadırvan Parkı'nda açılan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temalı fotoğraf sergisini gezdi.

        Programa, Vali Çelik'in yanı sıra Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, protokol üyeleri ve şehit yakınları katıldı.

        - Kırıkkale

        Kırıkkale'de, Vali Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri ile şehit yakınları ve gaziler, şehitliği ziyaret etti.

        Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından dua edildi. Vali Makas ve protokoldekiler, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

        Makas ve beraberindekiler, 15 Temmuz'da doğum gününde şehit olan özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

        Ardından Nur Cami ve Külliyesi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda, Vali Makas ve protokol üyeleri, 15 Temmuz Anı Defteri'ni imzaladı.

        - Yozgat

        Yozgat'ta, Vali Mehmet Ali Özkan, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, daire müdürleri, şehit yakınları, gaziler, emniyet ve askeri personel ile vatandaşlar şehitliği ziyaret etti.

        Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ali Gülden tarafından dua edildi.

        Vali Özkan, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine Türk milletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ferasetini ve cesaretini ortaya koyarak Cumhuriyet'ine ve demokrasisine olan sadakatini ve bağlılığını bir kez daha bütün dünyaya gösterdiğini söyledi.

        Daha sonra Çapanoğlu Büyük Cami'de şehitler için mevlit okutuldu.

        Sarraflar Caddesi'nde Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        İzmir'deki akım dehşetinde ön rapor: 2 kurumun ihmali var!
        İzmir'deki akım dehşetinde ön rapor: 2 kurumun ihmali var!
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        15 Temmuz'a küresel anma
        15 Temmuz'a küresel anma
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kupaların efendisi!
        Kupaların efendisi!
        AP'nin kritik haftası başlıyor
        AP'nin kritik haftası başlıyor
        Haziranda 53 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı!
        Haziranda 53 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı!
        Kane'in kupa laneti! Yine olmadı
        Kane'in kupa laneti! Yine olmadı
        Thomas Matthew Crooks hakkında neler biliyoruz?
        Thomas Matthew Crooks hakkında neler biliyoruz?
        Muhtarlık seçimi husumeti! 2 kardeşi öldürüldü!
        Muhtarlık seçimi husumeti! 2 kardeşi öldürüldü!
        Sol kanat ona emanet!
        Sol kanat ona emanet!
        Bensu'nun güneş banyosu
        Bensu'nun güneş banyosu
        'BYD'nin arkasından yeni oyuncular da gelebilir'
        'BYD'nin arkasından yeni oyuncular da gelebilir'
        Türk işçisi “net sıfır” için hazır mı?
        Türk işçisi “net sıfır” için hazır mı?

        Benzer Haberler

        Kırıkkale Valisi Makas'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
        Kırıkkale Valisi Makas'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
        Karakeçili Kaymakamı Ergin, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ziyaret etti
        Karakeçili Kaymakamı Ergin, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ziyaret etti
        Bakan Yumaklı: İçinizdeki potansiyeli keşfedip, üretimde olun (2)
        Bakan Yumaklı: İçinizdeki potansiyeli keşfedip, üretimde olun (2)
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kırıkkale'de ziyaretlerde bulundu
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kırıkkale'de ziyaretlerde bulundu
        Bakan Yumaklı: İçinizdeki potansiyeli keşfedip, üretimde olun
        Bakan Yumaklı: İçinizdeki potansiyeli keşfedip, üretimde olun
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, KKÜ mezuniyet töreninde konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, KKÜ mezuniyet töreninde konuştu: