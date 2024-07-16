Karakeçili'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Şiirlerin okunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının izlendiği programa, şehit yakınları, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz şehitleri Alparslan Yazıcı ve Volkan Pilavcı'nın biyografilerinin okunduğu etkinlikte, 15 Temmuz'la ilgili kısa film izlendi.

Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik de programda konuşma yaptı.

Kaymakam İbrahim Ergin, etkinlikteki konuşmasında, 15 Temmuz'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tüm farklılıkların geride bırakılarak tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet etrafında birleşildiği gün olduğunu söyledi.

Buradaki etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Muhammet Key tarafından dua edildi.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

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