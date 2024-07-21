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        Kırıkkale'de 13'ü firari hükümlü, 18 kişi yakalandı

        Kırıkkale'de polis ekiplerince 18 hükümlü ve şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 10:24 Güncelleme: 21.07.2024 - 10:24
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        Kırıkkale'de 13'ü firari hükümlü, 18 kişi yakalandı
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince 18 hükümlü ve şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-19 Temmuz'da arananların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma yürüttü.

        Çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan 8 ay ile 15 yıl 3 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan S.P, Ö.C.S, İ.A, Y.K, E.G, Ş.B, A.Ç, H.A, C.A, K.H, S.K, D.D. ve B.T. ile çeşitli suçlardan aranan şüpheliler A.S.T, C.M, N.T, H.K. ve H.İ.P. yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        A.S.T, C.M, N.T, H.K. ve H.İ.P. ise işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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