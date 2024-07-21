Kırıkkale'de 13'ü firari hükümlü, 18 kişi yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince 18 hükümlü ve şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-19 Temmuz'da arananların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma yürüttü.

Çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan 8 ay ile 15 yıl 3 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan S.P, Ö.C.S, İ.A, Y.K, E.G, Ş.B, A.Ç, H.A, C.A, K.H, S.K, D.D. ve B.T. ile çeşitli suçlardan aranan şüpheliler A.S.T, C.M, N.T, H.K. ve H.İ.P. yakalandı.