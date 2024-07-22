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        Kırıkkale'de bir kişi husumetlisini tüfekle vurarak öldürdü

        Kırıkkale'de husumetlisi tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 15:44 Güncelleme: 22.07.2024 - 15:44
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        Kırıkkale'de bir kişi husumetlisini tüfekle vurarak öldürdü
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        Kırıkkale'de husumetlisi tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Çevreyolu Kırıkkale Yüksek Hızlı Tren Garı mevkisinde, U.K. (49) ile husumetlisi G.A. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda G.A, tüfeğiyle ateş açarak U.K'yi vurdu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan U.K, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Ankara'daki bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olaydan sonra yakalanan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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