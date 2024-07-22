Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de keresteciler sitesinde çıkan yangın söndürüldü

        Kırıkkale'de keresteciler sitesinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 22:03 Güncelleme: 22.07.2024 - 22:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de keresteciler sitesinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de keresteciler sitesinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

        Yuva Mahallesi'ndeki keresteciler sitesinde bir iş yerinin bahçesinde bulunan keresteler henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, dükkanlara ulaşmadan söndürüldü.

        Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
        Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi
        Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi
        Çanakkale'de 4.7'lik deprem
        Çanakkale'de 4.7'lik deprem
        Bir günde 50 milyon dolar
        Bir günde 50 milyon dolar
        Jose Mourinho: Takımdan çok memnunum
        Jose Mourinho: Takımdan çok memnunum
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Ünlü oyuncudan anneye veda
        Ünlü oyuncudan anneye veda
        Karı koca sokak ortasında öldürülmüştü! 2 kişi tutuklandı
        Karı koca sokak ortasında öldürülmüştü! 2 kişi tutuklandı
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Beşiktaş'ın transferi açıklandı!
        Beşiktaş'ın transferi açıklandı!
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de bir kişi husumetlisini tüfekle vurarak öldürdü
        Kırıkkale'de bir kişi husumetlisini tüfekle vurarak öldürdü
        Kırıkkale'de 13'ü firari hükümlü, 18 kişi yakalandı
        Kırıkkale'de 13'ü firari hükümlü, 18 kişi yakalandı
        Sivas'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı
        Sivas'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı
        Otomobil, damacana yüklü triportöre çarptı: 4'ü çocuk 6 yaralı
        Otomobil, damacana yüklü triportöre çarptı: 4'ü çocuk 6 yaralı
        Kırıkkale'de elektrikli motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi ya...
        Kırıkkale'de elektrikli motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi ya...
        Kayınvalide ve damadı, polisin takibi ile dolandırılmaktan kurtuldu
        Kayınvalide ve damadı, polisin takibi ile dolandırılmaktan kurtuldu