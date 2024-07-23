Bahşılı'da düşerek yaralanan leylek yavrusu tedaviye alındı

Hüseyin Onbaşı Cami kubbesinde bulunan yuvasından leylek yavrusunun düşerek yaralandığını gören bir vatandaş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

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