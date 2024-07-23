Bahşılı'da düşerek yaralanan leylek yavrusu tedaviye alındı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde cami kubbesindeki yuvasından düşerek yaralanan leylek, tedaviye alındı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde cami kubbesindeki yuvasından düşerek yaralanan leylek, tedaviye alındı.
Hüseyin Onbaşı Cami kubbesinde bulunan yuvasından leylek yavrusunun düşerek yaralandığını gören bir vatandaş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, yaralı leylek yavrusunu alarak tedavisi için müdürlüğe götürdü.
Leyleğin tedavinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
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