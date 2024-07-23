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        Bahşılı'da düşerek yaralanan leylek yavrusu tedaviye alındı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde cami kubbesindeki yuvasından düşerek yaralanan leylek, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 16:10 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:12
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        Bahşılı'da düşerek yaralanan leylek yavrusu tedaviye alındı
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde cami kubbesindeki yuvasından düşerek yaralanan leylek, tedaviye alındı.

        Hüseyin Onbaşı Cami kubbesinde bulunan yuvasından leylek yavrusunun düşerek yaralandığını gören bir vatandaş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen ekipler, yaralı leylek yavrusunu alarak tedavisi için müdürlüğe götürdü.

        Leyleğin tedavinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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