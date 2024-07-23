Kırıkkale'de 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışmada, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında 23 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. yakalandı.

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