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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 10:55 Güncelleme: 24.07.2024 - 10:55
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 392 sentetik hap ele geçirildi, F.A. ve Y.B. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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