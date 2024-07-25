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        Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı

        Kırıkkale'nin Bahṣılı ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 10:59 Güncelleme: 25.07.2024 - 10:59
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        Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı
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        Kırıkkale'nin Bahṣılı ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Bahşılı Belediyesi arkasındaki otoparkta park halinde bulunan H.M'ye ait 06 CMU 979 plakalı otomobil, motor kısmından yanmaya başladı.

        İlk olarak belediye personelinin müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Elektrik aksamından çıktığı belirtilen yangın araca hasar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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