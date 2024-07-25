Kırıkkale'de 70 bin makaron ele geçirildi

Aramada, 70 bin boş makaron ve 75 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslerde arama yaptı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince 70 bin boş makaron ve 75 kilogram tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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