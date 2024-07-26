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        Kırıkkale'de zabıta ve polis ekipleri "kaldırım işgali" denetimi yaptı

        Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yayaların cadde ve sokaklardaki kaldırımları güvenli kullanabilmeleri amacıyla denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:57 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:57
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        Kırıkkale'de zabıta ve polis ekipleri "kaldırım işgali" denetimi yaptı
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        Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yayaların cadde ve sokaklardaki kaldırımları güvenli kullanabilmeleri amacıyla denetim gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, denetimde kaldırımlara motorlu araç park edenlere cezai işlem uygulandığı belirtildi.

        Yol ve kaldırım işgaline neden olan, güvenlik problemi yaratan kural dışı uygulamalara karşı çalışmaların devam edeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İl Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerimizce koordineli yürütülen denetimlere şehir genelinde yaya yoğunluğunun olduğu noktalarda devam ediliyor. Son zamanlarda özellikle kaldırımlara park edilen motosiklet şikayetlerini gidermek üzere yapılan denetimler devam edecek. Esnafımızdan bu konuda hassasiyet göstermelerini ve duyarlı davranıp yardımcı olmalarını bekliyoruz. Kurallar herkes için geçerli. Ortak alanlara saygı göstermeliyiz. Duyarlı davranan esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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