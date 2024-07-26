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        Hizmet-İş Sendikası'ndan Bahşılı Belediyesine "sözleşme" tepkisi

        Hizmet-İş Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Fatih Doğan, Bahşılı Belediyesindeki şirket işçilerinin toplu iş sözleşmesinin yapılamadığını belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 14:56 Güncelleme: 26.07.2024 - 14:56
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        Hizmet-İş Sendikası'ndan Bahşılı Belediyesine "sözleşme" tepkisi
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        Hizmet-İş Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Fatih Doğan, Bahşılı Belediyesindeki şirket işçilerinin toplu iş sözleşmesinin yapılamadığını belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

        Bahşılı Belediyesi önünde işçi ve aileleriyle bir araya gelen Doğan, yaptığı açıklamada, belediyeye ait şirkette çalışan işçiler adına toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca sendikalarına verilmesine rağmen, belediye yönetiminin sözleşme masasına oturmamakta ısrar ettiğini öne sürdü.

        Sendikanın tüm girişimlerine rağmen Bahşılı Belediyesinin uzlaşmaz tavrının devam ettiği için yasal süre içerisinde anlaşmanın sağlanamadığını iddia eden Doğan, sendikalarının her zaman diyalogdan ve uzlaşmadan yana olduğunu savundu.

        Doğan, yanlıştan derhal dönülmesini ve bu süreçte mağdur edilen üyelerinin zararlarının tanzim edilmesini isteyerek, tek bir üyenin dahi hakkının yenmesine, haksızlığa uğramasına ve ötekileştirilmesine müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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