Karakeçili Kaymakamı Ergin, Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti

Karakeçili Kaymakamı İbrahim Ergin, Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

Kaymakam Ergin, ilk olarak İlçe Müftüsü Muhammed Key ve Emekli Müftü Osman Albayrak'la Orhangazi Kız Kur'an Kursu ve 4-6 yaş Kur'an kursunu ziyaret etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Ergin, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce açılan Kur'an kursunu ziyarette bulundu.

Kurstaki çocuklarla yakından ilgilenen Kaymakam Ergin, ilmi eğitimin yanında bilinçli milli ve manevi değerlerine sahip çıkacak geleceğin teminatı çocukların dini eğitim almalarının da önemli olduğunu söyledi.