Kırıkkale'de yolcu otobüsünün otogarın cam duvarına çapması sonucu 3 kişi yaralandı
Kırıkkale'de yolcu otobüsünün otogarın cam duvarına çarpması sonucu yaralanan 3 yolcu hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de yolcu otobüsünün otogarın cam duvarına çarpması sonucu yaralanan 3 yolcu hastaneye kaldırıldı.
T.B. idaresindeki 38 NK 060 plakalı Ankara-Kayseri seferini yapan otobüs, yolcu almak için Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na geldi.
Perona yanaştığı esnada vitesinin takılı kaldığı için duramadığı öne sürülen yolcu otobüsü, otogarın cam duvarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 yolcu ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otogarın dış bölümünde hasar oluştu.
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