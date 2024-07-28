Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de yolcu otobüsünün otogarın cam duvarına çapması sonucu 3 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de yolcu otobüsünün otogarın cam duvarına çarpması sonucu yaralanan 3 yolcu hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 20:32 Güncelleme: 28.07.2024 - 20:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de yolcu otobüsünün otogarın cam duvarına çapması sonucu 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de yolcu otobüsünün otogarın cam duvarına çarpması sonucu yaralanan 3 yolcu hastaneye kaldırıldı.

        T.B. idaresindeki 38 NK 060 plakalı Ankara-Kayseri seferini yapan otobüs, yolcu almak için Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na geldi.

        Perona yanaştığı esnada vitesinin takılı kaldığı için duramadığı öne sürülen yolcu otobüsü, otogarın cam duvarına çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 yolcu ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle otogarın dış bölümünde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Antalya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Yalova ve İzmir'de orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        Antalya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Yalova ve İzmir'de orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda
        Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Kovacic bombası!
        Kovacic bombası!
        Safiye Soyman'ın evlat acısı
        Safiye Soyman'ın evlat acısı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
        Real Madrid'den flaş karar!
        Real Madrid'den flaş karar!
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        "Icardi ile alakam yok"
        "Icardi ile alakam yok"
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!

        Benzer Haberler

        Karakeçili Kaymakamı Ergin, Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti
        Karakeçili Kaymakamı Ergin, Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti
        Hizmet-İş Sendikası'ndan Bahşılı Belediyesine "sözleşme" tepkisi
        Hizmet-İş Sendikası'ndan Bahşılı Belediyesine "sözleşme" tepkisi
        Kırıkkale'de zabıta ve polis ekipleri "kaldırım işgali" denetimi yaptı
        Kırıkkale'de zabıta ve polis ekipleri "kaldırım işgali" denetimi yaptı
        Kırıkkale'de 70 bin makaron ele geçirildi
        Kırıkkale'de 70 bin makaron ele geçirildi
        Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı
        Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı
        Kırıkkale'de sosyal medyada silah teşhir eden şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de sosyal medyada silah teşhir eden şüpheli yakalandı