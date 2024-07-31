Kırıkkale'de otomobilin polis aracına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Kırıkkale'de otomobilin polis aracına çarpması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de otomobilin polis aracına çarpması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.
İ.A. idaresindeki 06 DR 677 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Başpınar Kavşağı'nda önünde seyreden R.A'nın kullandığı 06 BTN 669 plakalı sivil polis aracına çarptı.
Yaralanan İ.A. ile polis memurları R.A. ve A.Y, kentteki hastanelere kaldırıldı.
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