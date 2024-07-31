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        Kırıkkale'de otomobilin polis aracına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de otomobilin polis aracına çarpması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 13:49 Güncelleme: 31.07.2024 - 13:49
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        Kırıkkale'de otomobilin polis aracına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de otomobilin polis aracına çarpması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.

        İ.A. idaresindeki 06 DR 677 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Başpınar Kavşağı'nda önünde seyreden R.A'nın kullandığı 06 BTN 669 plakalı sivil polis aracına çarptı.

        Yaralanan İ.A. ile polis memurları R.A. ve A.Y, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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