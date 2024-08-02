Kırıkkale'de sosyal medyadan terör propagandası yapan şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK terör örgütü lehine propaganda yaptığı tespit edilen şüpheli G.A'nın yakalandığı bildirilen açıklamada, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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