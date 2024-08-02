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        Kırıkkale'de sosyal medyadan terör propagandası yapan şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 12:38 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:38
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        Kırıkkale'de sosyal medyadan terör propagandası yapan şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale’de sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

        Bu kapsamda sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK terör örgütü lehine propaganda yaptığı tespit edilen şüpheli G.A'nın yakalandığı bildirilen açıklamada, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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