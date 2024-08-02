Yahşihan'da Kur'an kursu öğrencilerine sağlıklı beslenme eğitimi verildi

Bilgilendirmede sağlıklı beslenmenin tüm bedeni etkilediği belirtilerek, sağlıklı beslenme ve diş sağlığının yaşam kalitesine etkisi anlatıldı.

Bilgilendirme etkinliği kapsamında kurs öğrencileriyle çeşitli oyunlar oynayan uzmanlar, sağlıklı beslenme ve ağız diş sağlığı konusunda da eğitim verdi.

Eğitimlerde İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez ile Diş Hekimi Fatma Nur Saygılı ve Diyetisyen Rabia Cansu Tekin yer aldı.

Yahşihan'da ilçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere sağlıklı beslenme ve ağız diş sağlığı eğitimi verildi.

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