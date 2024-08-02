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        Yahşihan'da Kur'an kursu öğrencilerine sağlıklı beslenme eğitimi verildi

        Yahşihan'da ilçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere sağlıklı beslenme ve ağız diş sağlığı eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 16:29 Güncelleme: 02.08.2024 - 16:29
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        Yahşihan'da Kur'an kursu öğrencilerine sağlıklı beslenme eğitimi verildi
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        Yahşihan'da ilçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere sağlıklı beslenme ve ağız diş sağlığı eğitimi verildi.

        Eğitimlerde İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez ile Diş Hekimi Fatma Nur Saygılı ve Diyetisyen Rabia Cansu Tekin yer aldı.

        Bilgilendirme etkinliği kapsamında kurs öğrencileriyle çeşitli oyunlar oynayan uzmanlar, sağlıklı beslenme ve ağız diş sağlığı konusunda da eğitim verdi.

        Bilgilendirmede sağlıklı beslenmenin tüm bedeni etkilediği belirtilerek, sağlıklı beslenme ve diş sağlığının yaşam kalitesine etkisi anlatıldı.

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