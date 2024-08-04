Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı

        Kırıkkale'de seyir halindeki otomobile tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 10:34 Güncelleme: 04.08.2024 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de seyir halindeki otomobile tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

        E.A. (42) idaresindeki 42 ACY 479 plakalı otomobile, Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı.

        Vücuduna isabet eden mermi ile yaralanan sürücü, İl Emniyet Müdürlüğü önüne kadar gelerek durdu.

        Görevli polislerce çağrılan ambulansta ilk müdahalesi yapılan E.A, hastaneye kaldırıldı.

        Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağlayan 3 kişi polisin dikkatini çekti! Gerisi çorap söküğü gibi geldi
        Ağlayan 3 kişi polisin dikkatini çekti! Gerisi çorap söküğü gibi geldi
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az!
        Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
        Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        Rus casusların çocukları, Rus olduklarını Moskova yolunda öğrendi
        Rus casusların çocukları, Rus olduklarını Moskova yolunda öğrendi
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        Şampiyon kupasını kaldırdı!
        Şampiyon kupasını kaldırdı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Seviye atlatan zafer
        Seviye atlatan zafer
        Cihangir'deki işletmeyle ilgili flaş gelişme
        Cihangir'deki işletmeyle ilgili flaş gelişme
        MİT'ten PKK'ya operasyon
        MİT'ten PKK'ya operasyon
        Arkadaşlarına yetişmek istemişti!
        Arkadaşlarına yetişmek istemişti!
        Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
        Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de devrilen kamyondaki 8 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de devrilen kamyondaki 8 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de kamyonet devrildi: 8 yaralı
        Kırıkkale'de kamyonet devrildi: 8 yaralı
        Müzisyen muhtar, bozlak kültürünü düğünlerde yaşatıyor
        Müzisyen muhtar, bozlak kültürünü düğünlerde yaşatıyor
        Yahşihan'da Kur'an kursu öğrencilerine sağlıklı beslenme eğitimi verildi
        Yahşihan'da Kur'an kursu öğrencilerine sağlıklı beslenme eğitimi verildi
        Kırıkkale'de sosyal medyadan terör propagandası yapan şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de sosyal medyadan terör propagandası yapan şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de otomobilin polis aracına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de otomobilin polis aracına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı