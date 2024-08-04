Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de havai fişekten çıktığı iddia edilen yangın söndürüldü

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde havai fişekten çıktığı ileri sürülen yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 23:06 Güncelleme: 04.08.2024 - 23:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de havai fişekten çıktığı iddia edilen yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde havai fişekten çıktığı ileri sürülen yangın söndürüldü.

        İddiaya göre, Hüseyin Onbaşı Mahallesi'nde düzenlenen kına gecesinde atılan havai fişeklerin, altına kurulan düzeneğin devrilmesi sonucu etraftaki otluk alana yaydığı kıvılcımlardan yangın çıktı.

        Belediye personeli ve vatandaşların yardımıyla etraftaki araçlarla tarım aletleri yangından kurtarıldı.

        Yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye de olay yerine gelerek çalışma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        "Siyonistlerin bu küstahlığı cevapsız kalmayacak"
        "Siyonistlerin bu küstahlığı cevapsız kalmayacak"
        İngiltere'de gerilim tırmanıyor!
        İngiltere'de gerilim tırmanıyor!
        Kuzey Tunçelli rekorla Olimpiyat 5.'si!
        Kuzey Tunçelli rekorla Olimpiyat 5.'si!
        Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024'te finalde!
        Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024'te finalde!
        Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı!
        Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı!
        30 yıl sonra harekete geçti! "Ölmeyi reddediyor"
        30 yıl sonra harekete geçti! "Ölmeyi reddediyor"
        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        İstanbul'da hastanenin tavanı çöktü: Bir bebek hayatını kaybetti
        İstanbul'da hastanenin tavanı çöktü: Bir bebek hayatını kaybetti
        Babaya veda
        Babaya veda
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Probiyotikler dermatolojik sorunları olan çocuklara yardımcı olabilir mi?
        Probiyotikler dermatolojik sorunları olan çocuklara yardımcı olabilir mi?
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        Dünyadaki her 20 hava kargodan biri Turkish Cargo'nun
        Dünyadaki her 20 hava kargodan biri Turkish Cargo'nun
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!

        Benzer Haberler

        Otomobiline açılan ateşte yaralanan sürücü, emniyete sığındı
        Otomobiline açılan ateşte yaralanan sürücü, emniyete sığındı
        Kırıkkale'de silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı
        Kırıkkale'de silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı
        Kırıkkale'de devrilen kamyondaki 8 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de devrilen kamyondaki 8 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de kamyonet devrildi: 8 yaralı
        Kırıkkale'de kamyonet devrildi: 8 yaralı
        Müzisyen muhtar, bozlak kültürünü düğünlerde yaşatıyor
        Müzisyen muhtar, bozlak kültürünü düğünlerde yaşatıyor
        Yahşihan'da Kur'an kursu öğrencilerine sağlıklı beslenme eğitimi verildi
        Yahşihan'da Kur'an kursu öğrencilerine sağlıklı beslenme eğitimi verildi